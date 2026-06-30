Brasile, masterclass Ancelotti: tattica e cambi, così ha ribaltato il Giappone. "Nell'intervallo ho detto..."

Al 45esimo, al rientro negli spogliatoi, il Brasile era alle porte dell'inferno. Il Giappone era avanti 1-0 e, più in generale, dava la sensazione di non soffrire il 'futbol' dei verdeoro. Poi però a entrare in gioco è stato il vero fuoriclasse di questa Selecao: il ct, Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano nella pausa tra i due tempi ha riorganizzato la squadra stravolgendo il piano partita su tre concetti: ampiezza, cross e occupazione dell'area avversaria con gli inserimenti dei centrocampisti. Nel primo tempo il Brasile aveva cercato di sfondare al centro senza successo.

Così i verdeoro, contrariamente a quanto visto nei primi 45 minuti, hanno preso da subito il controllo delle operazioni. E le occasioni, dallo zero del primo tempo, hanno iniziato a fioccare. Tutte sullo stesso canovaccio tattico: traversoni e incornate dei centrocampisti arrivati da dietro. Alla terza azione fotocopia, è arrivato il pari brasiliano proprio grazie a un'incornata di Casemiro (che pochi minuti prima si era visto negare il gol da un rocambolesco salvataggio sulla linea dei giapponesi). Oltre all'intuizione tattica, Ancelotti ha indovinato anche i cambi pescando dalla panchina il jolly valso il pass per gli ottavi: Martinelli. "Prima di tutto volevamo dare una scossa alla squadra perché è un giocatore di grande intensità che quando entra dà sempre tutto", le parole del ct sull'esterno dell'Arsenal.