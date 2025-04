Cinquanta giorni al Mondiale per Club: Juve e Inter fanno partire il countdown

Al fischio di inizio del Mondiale per Club 2025 mancano cinquanta giorni esatti. E Juve e Inter hanno avviato ufficialmente il countdown ricordando dettagliatamente i loro impegni sui relativi canali ufficiali. Un modo per accendere i riflettori sul nuovo format del torneo e dare appuntamento ai propri tifosi in vista del grande evento. In programma dal 14 giugno al 15 luglio, la manifestazione verrà trasmessa anche da Mediaset, che a partire dalla gara del 15 giugno tra l'Inter Miami di Messi e gli egiziani dell'Al Ahly, oltre alle gare di Juve e Inter, offrirà la visione del miglior match della giornata.