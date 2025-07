Mondiale per Club come il Super Bowl: intervallo più lungo per l'halftime show (e il caldo)

Curato da Chris Martin dei Coldplay e prodotto da Global Citizen in collaborazione con Live Nation, Done+Dusted e DPS, l’evento punta a replicare il successo dell’halftime show del Super Bowl, unendo musica e sport in un format mai visto prima per una competizione FIFA.



Oltre allo spettacolo, il cuore dell’iniziativa è il FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo lanciato per raccogliere 100 milioni di dollari a sostegno dell’istruzione e dell’accesso al calcio per milioni di bambini nel mondo. Per ogni biglietto venduto durante il torneo, un dollaro sarà devoluto al fondo.



Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito l’iniziativa "un’occasione storica per unire il mondo attraverso il calcio e la musica, investendo nel futuro dei bambini". Per i tre artisti coinvolti è un momento simbolico. J Balvin ha definito lo show "un onore per la cultura latina". Tems ha sottolineato il valore di unire sport e musica per il cambiamento sociale. Doja Cat, già protagonista in eventi firmati Global Citizen, torna sul palco per una nuova, grande causa.