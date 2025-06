Koopmeiners: "So che devo fare meglio e lo farò. La Juve può vincere il Mondiale"

Ora c'è da concentrarsi sul Mondiale per club con una consapevolezza nuova: "Finalmente va meglio. Sono stato fuori altri tre mesi e chiaramente non sono al cento per cento. In questo torneo devo crescere di partita in partita. Giocarne una intera? Ne ho parlato con Tudor, gli ho detto che ho ancora bisogno di tempo per crescere nella condizione ma anche perché è importante che il tendine d’Achille non mi dia più fastidio. Non so quanto ne serva ancora, ma è così. Questa manifestazione è stata una bella occasione per tornare a dare una mano ai compagni ma soprattutto per vincere un trofeo con la Juve, che era il mio obiettivo quando sono venuto qui".