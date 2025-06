Juve, la lista per il Mondiale per Club: torna Bremer, presenti Rugani e Kostic

Guardando nel dettaglio la lista dei calciatori convocati da Tudor, spuntano alcuni nomi che nell'ultima stagione hanno giocato lontano da Torino. Tra questi ci sono Daniele Rugani, in prestito all'Ajax, e Filip Kostic, reduce dall'esperienza in Turchia con il Fenerbache. Spicca anche il ritorno di Gleison Bremer, che potrebbe tornare in campo a distanza di nove mesi dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nella sfida di Champions contro il Lipsia. Tra gli assenti, spunta il nome di Mattia Perin, ai box per un infortunio: lo scorso 26 maggio è stato operato al quinto dito della mano destra (artrodesi dell’articolare interalangea prossimale). Parteciperanno alla tournée americana anche alcuni ragazzi della Next Gen.