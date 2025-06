Georgi Minoungou, cieco da un occhio ma in campo al Mondiale per Club

"È stato uno dei momenti più difficili della mia vita - ha raccontato ripercorrendo Minoungou quello che gli è accaduto -. In quel momento speravo di ottenere il contratto con la prima squadra a Seattle". "Non so spiegare cosa sia successo - ha aggiunto -. Quel che so è che il mio occhio, poco alla volta, non ha funzionato più".