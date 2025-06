Frattesi torna in Italia, Chivu recupera Thuram ma non Pio Esposito per il Fluminense

L'ANNUNCIO SOCIAL DI FRATTESI: "DEVO FARE ESAMI APPROFONDITI, HO DEI PROBLEMI DA BARCELLONA"

La conferma del ritorno in Italia di Davide Frattesi è arrivata dallo stesso calciatore sui social. In una storia Instagram il centrocampista ha spiegato la motivazione della partenza dal ritiro Usa in direzione Milano: "Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! - si legge -. Ci vediamo presto, e Forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni".