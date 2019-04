Scudetto Juventus, allo Stadium compare il 37

22/04/2019

Ottavo scudetto consecutivo per la Juventus, ottavo consecutivo anche per lo Stadium: lo stadio bianconero ha accompagnato le imprese nazionali della squadra sin dalla sua inaugurazione, nel settembre 2011. E, come ogni anno, la Juve ha subito aggiornato il conteggio dei campionati di Serie A vinti: via il 36 del 2018, ecco comparire il 37 riconosciuto da club e tifosi (anche se non dalla Figc).