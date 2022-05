Special ospite agli Internazionali: c'è José Mourinho sugli spalti

LA SORPRESA

Tra gli spettatori al Foro Italico anche l'allenatore della Roma

Nessuno resiste al fascino degli Internazionali BNL d'Italia. Dopo aver portato la sua Roma in una finale europea 31 anni dopo l’ultima volta, José Mourinho si è concesso un pomeriggio da appassionato sugli spalti del Foro Italico. Nell’attesa di raggiungere il Campo 3, dov’era impegnato il connazionale João Sousa (numero 82 del mondo), il tecnico portoghese si è fermato anche sul Campo 4 per seguire alcuni game del match tra la svizzera Susan Bandecchi e la giapponese Misaki Doi (rispettivamente numero 194 e 94 del ranking WTA). C'è anche Mourinho al Foro Italico: le immagini







È Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro il torneo maschile della 79ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in scena al Foro Italico di Roma. Da lunedì 9 a venerdì 13 maggio una gara del torneo ATP al giorno sul canale 20. Nel weekend (sabato 14 e domenica 15), su Italia 1, una delle due semifinali e l'atto conclusivo del torneo.