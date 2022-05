Musetti rinuncia agli Internazionali d'Italia: "Ci vediamo a Parigi"

"Purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l'infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto. Mi obbliga a saltare il torneo che amo di più, ovvero Roma e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi". Con queste parole Lorenzo Musetti annuncia il forfait agli Internazionali BNL d'Italia al via domenica 8 maggio. Musetti è stato costretto a ritirarsi dal torneo di Madrid contro Alexander Zverev per un problema alla coscia sinistra.

Getty Images