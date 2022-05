Martínez-Sinner in diretta su canale 20, SportMediaset.it ed Infinity

In esclusiva in chiaro su canale 20, SportMediaset.it e Mediaset Infinity sarà trasmesso il match di domani, martedì 10 maggio, tra Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martínez valido per il primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Quello del fuoriclasse altoatesino è l'ultimo match di giornata sul campo centrale del Foro Italico, con inizio previsto non prima delle 20:30.

Internazionali d'Italia