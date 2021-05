Stelle mondiali al Foro Italico: presentati gli Internazionali BNL d'Italia

TENNIS

Gli IBI sono in esclusiva in chiaro su canale 20 e Italia 1

Presentata presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma la 78ª edizione degli Internazionali BNL d'Italia. Sono intervenuti il presidente della FIT Angelo Binaghi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Valentina Vezzali, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente e a.d. di Sport e Salute Vito Cozzoli e Nicola Pietrangeli, presidente del Comitato d’Onore e ambasciatore del tennis italiano nel mondo.

Grande l’attesa per gli azzurri, che hanno riacceso la passione dei tifosi: i quattro nella TOP50 (Berrettini, Sinner, Fognini, Sonego) racchiudono il meglio delle ultime tre generazioni del nostro tennis. Tre delle quattro wild card per il tabellone principale maschile sono state assegnate a Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti, mentre la quarta spetterà ad uno tra Gianluca Mager e Marco Cecchinato.

Nel torneo femminile le tre wild card per il main draw vanno a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Quattro le wild card per le qualificazioni: due sono state assegnate a Jasmine Paolini e Sara Errani, le altre andranno alle vincitrici del torneo di selezione in corso di svolgimento al Centro Tecnico di Formia.

Elevatissima l'attenzione anche sui controlli anti-Covid: i giocatori e le giocatrici faranno un tampone ogni 4 giorni a partire dal loro arrivo a Roma, così come previsto dai protocolli dell’ATP e della WTA. Due gli hotel ufficiali, uno per gli uomini e uno per le donne, all’interno dei quali tutti gli atleti dovranno rimanere quando non si troveranno al Foro Italico.

Su Italia 1 e sul canale 20 sono previsti una gara del torneo al giorno, a partire dai primi turni fino alle finali del 16 maggio, sia in day-time che in prima serata.

Vedi anche internazionali d'italia 2021 Internazionali d'Italia, il via libera del Governo: "25% del pubblico dagli ottavi di finale"