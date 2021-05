Internazionali d'Italia, il via libera del Governo: "25% del pubblico dagli ottavi di finale"

La Federazione Italiana Tennis ha ricevuto il testo del provvedimento governativo che concede ufficialmente la possibilità di aprire il Foro Italico ai tifosi: "Con riferimento all’edizione 2021 degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dall’8 al 16 maggio 2021 [...] a partire dalla data di svolgimento degli incontri degli ottavi di finale e per i turni successivi è consentito l’accesso del pubblico in misura non superiore al 25% della capienza complessiva degli impianti destinati a ospitare l’evento".