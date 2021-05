Internazionali d'Italia: Sonego lotta, ma in finale ci va Djokovic. Ad attenderlo Nadal

TENNIS

Si ripete l'eterna sfida tra il serbo e lo spagnolo. In campo femminile Swiatek e Pliskova si giocano il titolo

L'incredibile percorso di Lorenzo Sonego agli Internazionali BNL d'Italia si chiude in semifinale per mano del numero 1 al mondo, Novak Djokovic. L'azzurro si arrende in tre set (6-3 7-6 6-2) e saluta il Foro Italico dopo un match avvincente, soprattutto nel secondo set vinto dall'italiano. Nel tie-break, però, Djokovic torna sui propri standard, vince il terzo set e conquista l'ennesima finale: grande sfida contro Nadal. Internazionali d'Italia, Djokovic-Sonego: gli scatti del match Getty Images

Il maiorchino, numero 3 della classifica ATP, ha superato in 6-4 6-4 lo statunitense Opelka, numero 47 al mondo. La finale in campo femminile, invece, sarà tra Iga Swiatek e Karolina Pliskova. La polacca ha battuto la statunitense Gauff in due set (7-6 6-3), mentre la ceca ha superato la croata Martic al tie-break (6-1 3-6 6-2) in un'ora e 57 minuti.