Internazionali d'Italia, Sonego incontenibile: "Un sogno che si avvera. Il pubblico mi ha aiutato"

"È un'emozione incredibile, gioco da quando sono piccolo ed è un sogno essere in semifinale nel mio torneo proferito con le persone che fanno il tifo per me. Il pubblico mi ha dato una grande mano", così Lorenzo Sonego dopo il match vinto contro Rublev che lancia l'azzurro in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia. Poi sulla prossima sfida con Novak Djokovic ha aggiunto: "È un momento emozionante per me, fare una semifinale con Novak è incredibile. Ora penso solo a fare del mio meglio e a viverla con il sorriso. Sto giocando il mio miglior tennis".