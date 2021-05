Internazionali d'Italia, Berrettini-Tsitsipas in esclusiva in chiaro su canale 20 e SportMediaset.it

TENNIS

Una sfida tosta per l'azzurro, l'ultimo ancora in gara oltre a Sonego

Il grande tennis è ancora su canale 20 e SportMediaset.it. Domani, a partire dalle 11:45, in chiaro in esclusiva la sfida tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas: chi vince vola ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. La telecronaca è affidata a Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone. Getty Images

Il 22enne di Atene si è imposto nelle due sfide precedenti, entrambe sul cemento ed estremamente lottate (secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2017 e primo turno degli Australian Open 2019), mentre è saltata quella negli ottavi degli Australian Open di quest’anno a causa del forfait dell’azzurro per l’infortunio agli addominali. "Io e lui siamo molto simili – ha detto Berrettini. Servizio, diritto e via. Lui sta giocando molto bene ed è in fiducia, ma lo sono anch’io. Credo che sarà un gran match".