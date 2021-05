Internazionali d'Italia, Berrettini: "Tsitsipas è stato più giocatore di me"

TENNIS

Il tennista azzurro commenta così il match che è costato l'eliminazione dal Master 1000 di Roma

"Sicuramente oggi Tsitsipas è stato più giocatore di me", ha ammesso Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la sconfitta in due set contro il greco, numero 5 al mondo, negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Getty Images

"Nel secondo set ho servito peggio - ha proseguito l'italiano. Nel primo penso di aver giocato bene. Le mie armi le ho usate come credevo e forse avrei meritato più di lui".

Il numero 1 azzurro parla anche del doppio rimbalzo a favore dell'avversario non visto dall'arbitro nel tie-break del primo set: "Per me era evidente, ma era difficile vederlo in diretta. Io me ne sono accorto perché la pallina girava nell'altro senso. Sono sereno comunque, è un episodio in un momento importante difficile da digerire, ma non ho perso per quello. Il secondo set è finito 6-2".