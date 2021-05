Djokovic applaude Sonego: "Complimenti a Lorenzo, ha lottato fino all'ultimo"

"Complimenti a Lorenzo, ha lottato fino all'ultimo colpo". Queste le prime parole rilasciate da Djokovic al termine della splendida semifinale giocata contro Sonego, in cui il serbo ha conquistato il successo al tie-break. Per il numero uno al mondo ora c'è l'ultimo avversario da affrontare per difendere il titolo di Roma conquistato l'anno scorso, ovvero Rafa Nadal: "È stata una giornata molto dura. Spero di ritrovare l'energia per domani".