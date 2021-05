Inter, lo scudetto ti porta un tesoretto di 33,4 milioni

TOCCASANA PER LE CASSE

La vittoria del campionato vale 23,4 milioni, la partecipazione alla Champions ne garantisce altri 10

La vittoria del 19° scudetto arricchisce la bacheca dell'Inter, ma non solo. A beneficiarne, infatti, sono anche le casse del club che, solo in diritti televisivi, verranno rimpinguate con 33,4 milioni di euro. Il successo in campionato vale 23,4 milioni di euro. Cifra a cui si aggiungerà anche una maggiore fetta dei ricavi dalla prossima edizione della Champions League derivanti dal cosiddetto Market Pool Uefa, la cui prima metà garantisce 10 milioni. Getty Images

L’Inter campione porterà a casa di diritti tv (in base alla quota ripartita per i piazzamenti in classifica, che è solo una parte, dato che il 50% del totale va ripartito equamente) quasi 23,5 milioni di euro. A questi va aggiunta la prima metà del Market Pool, che viene suddivisa tra le quattro squadre italiane che partecipano alla massima competizione europea per club in base al piazzamento nel campionato precedente. In questo caso si parla di 10 milioni per il 1° posto, mentre il secondo vale 7,5 mln, il terzo 5 milioni e il quarto 2,5.