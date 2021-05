Viviani è portabandiera a Tokyo: "Soddisfazione per tutta la vita"

Al termine della 12ª tappa del Giro d'Italia sono arrivate le dichiarazioni del portabandiera italiano alle Olimpiadi di Tokyo, Elia Viviani: "È una soddisfazione diversa da qualsiasi vittoria. Come persona, prima me la godrò e poi me la porterò per tutta la vita. Essere rappresentante, atleta guida della Nazionale azzurra, mi piace e non vedo l'ora. Andare a prendere quella bandiera e sfilare a Tokyo sarà una cosa incredibile".

Getty Images