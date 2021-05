Giro d'Italia, commozione cerebrale per Dombrowski: ritirato

È terminato a Cattolica il Giro d'Italia di Joe Dombrowski, vincitore della quarta tappa con arrivo in salita a Sestola. Caduto nel corso della quinta tappa, il corridore del Team UAE Emirates non ripartirà a causa di una commozione cerebrale. Proprio la maglia rosa De Marchi aveva chiesto maggiore attenzione per la sicurezza dei ciclisti a seguito delle tante cadute che hanno contraddistino la tappa vinta da Caleb Ewan.

Getty Images