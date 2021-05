Follia al Giro d'Italia: un'ammiraglia tampona il corridore Serry

Follia al Giro d'Italia durante la sesta tappa da Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno: a 12 km dall'arrivo l'ammiraglia della Bike Exchange ha letteralmente tamponato Pieter Serry. Il belga della Deceuninck- Quick Step ha rallentato in salita e non è stato visto dalla macchina che l'ha preso in pieno. Per fortuna solo un grande spavento per Serry che poi si è rialzato e ha concluso la tappa.