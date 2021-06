Ciclismo, Bernal positivo al Covid dopo il trionfo al Giro d'Italia

Egan Bernal è risultato positivo al Covid-19 a seguito di un test di routine effettuato prima del suo previsto ritorno in Colombia questo weekend. Lo riferisce il suo team Ineos Grenadiers, spiegando che il fresco vincitore del Giro d'Italia ora si metterà in isolamento nella sua base europea secondo le linee guida necessarie. Bernal ha mostrato sintomi lievi ma gode di buona salute. Il campione colombiano dovrebbe tornare in Colombia una volta terminato il periodo di isolamento per celebrare la sua vittoria al Giro d'Italia in patria.