Spagna, che festa a Madrid per i campioni d'Europa

Spagna, la coppa è a Madrid: Roja in festa





































































1 di 36 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 36 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

La Spagna è tornata a casa, con un "passeggero" in più in aereo. La Roja, neo campione di Euro 2024, è sbarcata a Madrid per la grande festa nella capitale. Prima del bagno di folla, la squadra è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela dalla famiglia reale. La regina Letizia indossava un abito rosso, come la cravatta del re Felipe e le due figlie, Leonor e Sofia avevano la maglia della nazionale con il numero 10. Tutti i giocatori e lo staff tecnico, preceduti dalla ministra dello Sport Pilar Alegria e dal presidente della Federcalcio spagnola Pedro Rocha hanno salutato e stretto la mano alla famiglia reale. Il capitano Alvaro Morata ha regalato a Felipe una maglia della Spagna con il numero 4 e la scritta "re dell'Europa". Il sovrano ha ringraziato i campioni per lo "sforzo" e per "giocare come giocate".