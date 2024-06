Rep. Ceca-Turchia 1-2: Calhanoglu e Tosun portano Montella agli ottavi

REP. CECA-TURCHIA 1-2

I cechi, in dieci per quasi tutta la partita per il doppio giallo a Barak, chiudono al quarto posto il girone e dicono addio all'Europeo

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Turchia batte 2-1 la Repubblica Ceca, chiudendo al secondo posto il gruppo F e volando agli ottavi di finale di Euro 2024. A indirizzare la qualificazione è l'interista Calhanoglu, che con un preciso destro all'angolino batte Stanek al 51': inutile il pari al 66' di Soucek, al 94' Tosun regala la vittoria a Montella. La formazione di Hasek, che saluta la competizione, gioca inoltre dal 20' in dieci per il doppio giallo in 9 minuti a Barak.

LA PARTITA

Con più di un brivido, la Turchia chiude al secondo posto il gruppo F, volando agli ottavi di Euro 2024. La Repubblica Ceca è eliminata, però fino alla fine prova a mettere in dubbio la qualificazione della formazione di Montella. Ma che non sarebbe stata una giornata facile e soddisfacente lo si capisce al 20', quando Barak fa la follia di farsi ammonire 9' dopo il primo giallo e lascia i suoi in dieci per più di 70 minuti. La partita resta nervosa con diverse ammonizioni (diciotto a fine partita tra componenti della panchina e giocatori in campo), tra cui anche quella allo juventino Yildiz. Chi ci prova di più è l'altro giovane turco, Arda Guler, che però non centra lo specchio della porta.

Decisamente ben più frizzante la ripresa: con uno splendido esterno all'angolino da posizione decentrata, Calhanoglu porta in vantaggio la Turchia al 51', poi arrivano i cambi per Hasek, che deve sostituire anche il portiere Stanek per infortunio. A suonare la carica è il capitano Soucek: il centrocampista del West Ham pareggia i conti al 66', portando la Repubblica Ceca ad un gol dagli ottavi. Poco dopo, Calhanoglu si fa ammonire: salterà gli ottavi per squalifica. All'82' Kuchta illude i suoi, ma il 2-1 viene annullato per fallo. Alla fine, con la formazione di Hasek in avanti, Tosun, entrato nel finale, segna il 2-1 che certifica la qualificazione della Turchia e l'eliminazione della Repubblica Ceca. Finale nervosissimo, con il rosso a Chory e l'ennesima serie di gialli. Esultano Vincenzo Montella, gli "italiani" Calhanoglu e Yildiz e l'altro baby fenomeno Arda Guler.

LE PAGELLE

Barak 4,5 - Disastroso: prende due gialli in 9 minuti condannando i suoi ad una partita di sofferenza.

Soucek 6,5 - Lui fa il possibile per tenere in bilico la qualificazione, ma il suo gol non basta.

Calhanoglu 7 - Una rete pesantissima, che vale gli ottavi di finale. Unico neo, il giallo che gli farà saltare il prossimo match.

Yildiz 5,5 - Sicuramente meno in partita di Arda Guler, la sua partita dura 76 minuti ma non incide.

IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA-TURCHIA 1-2

Repubblica Ceca (3-4-1-2): Stanek 6 (10' st Kovar 6); Holes 5,5, Hranac 6, Krejci 5,5; Coufal 5,5, Soucek 6,5, Provod 6 (30' st Lingr 6), Jurasek D. 6 (36' st Jurasek M. 6); Barak 4,5; Chytil 5,5 (10' st Kuchta 6), Hlozek 5,5 (10' st Chory 5). A disp.: Jaros, Zima, Vitik, Sevcik, Schick, Doudera, Cerny, Cerv, Vlcek, Sulc. All.: Hasek 5,5

Turchia (4-2-3-1): Gunok 6; Muldur 6, Akaydin 6, Demiral 6,5, Kadioglu 6; Yuksek 6,5 (18' st Yokuslu 6), Ozcan 5,5 (1' st Ayhan 5,5); Guler 6 (31' st Tosun 7), Calhanoglu 7 (42' st Kokcu 6), Yildiz 5,5 (31' st Akturkoglu 6); Yilmaz 5,5. A disp.: Bayndir, Cakir, Celik, Yazici, Kaplan, Kahveci, Kilicsoy, Akgun, Yildrim. All.: Montella 6,5

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 6' st Calhanoglu (T), 21' st Soucek (R), 49' st Tosun (T)

Ammoniti: Barak (R), Ozcan (T), Schick (R), Yildiz (T), Yuksek (T), Gunok (T), Calhanoglu (T), Cakir (T), Muldur (T), Jaros (R), Cerv (R), Akaydin (T), Krejci (R), Ayhan (T), Kokcu (T), Soucek (R), Guler (T)

Espulsi: al 20' Barak (R) per somma di ammonizioni, al 53' st Chory (R) per proteste (non dal campo).