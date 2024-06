L'Italia si qualifica agli ottavi se...: tutte le combinazioni possibili

GIRONE B

Grazie al pareggio tra Croazia e Albania l'Italia ha la grande occasione di qualificarsi agli ottavi di finale: ecco tutte le combinazioni possibili

Il pareggio tra Croazia e Albania consegna all'Italia una grandissima possibilità di approdare agli ottavi di finale di Euro 2024. In caso di vittoria contro la Spagna nella giornata di domani, gli Azzurri si assicurerebbero la qualificazione diretta agli ottavi di finale e il primo posto nel girone grazie al vantaggio negli scontri diretti con le Furie Rosse. In caso di pareggio, invece, la squadra di Spalletti salirebbe a 4 punti assicurandosi almeno il terzo posto nel girone con la possibilità di rientrare tra le migliori terze.

In caso di sconfitta domani, contro la Croazia basterebbe non perdere per essere sicuri del secondo posto e dell'accesso agli ottavi di finale a prescindere dal risultato di Spagna-Albania. Una partita che deciderà le sorti della nazionale allenata da Sylvinho: in caso di sconfitta, le Aquile sarebbero aritmeticamente eliminate. Invece, in caso di vittoria, salirebbero a quota 4 punti con la speranza di potersi qualificare tra le migliori terze.

Discorso più semplice, invece, per la Croazia: dopo la sconfitta con la Spagna e il pareggio odierno con l'Albania, la squadra di Dalic deve obbligatoriamente battere l'Italia per qualificarsi agli ottavi di finale. Da definire poi se come seconda o come terza. Nel Girone B è ancora tutto aperto.