L'Italia e quella sfida secolare con la Svizzera: una vittoria potrebbe cancellare una serie di tabù

I PRECEDENTI

Gli azzurri hanno affrontato gli elvetici per sessantuno volte imponendosi per ventinove volte, tuttavia i tre punti sono arrivati solo due volte negli ultimi venticinque anni

Sarà per la vicinanza da un punto di vista territoriale, sarà per le affinità culturali, ma la Svizzera è la nazione che abbiamo affrontato più volte nella storia della Nazionale. A partire dal 15 maggio 1910 quando l'Italia fece il proprio esordio all'Arena Civica di Milano contro la Francia, gli azzurri hanno affrontato per sessantuno volte gli elvetici imponendosi per ventinove volte a fronte di ventiquattro pareggi e otto sconfitte. Un record considerato che le altre compagini con cui abbiamo giocato di più sono la Francia e la Germania, ferme a quota quarantuno confronti.

Se il primo incontro risale addirittura al 7 maggio 1911, 2-2 all'Arena Civica in amichevoli con le reti di Gustavo Carrer e Arturo Boiocchi per la squadra tricolore, l'ultima sfida è il celebre 1-1 del 12 novembre 2021 all'Olimpico con Jorginho protagonista del "rigore della discordia" che ci ha condotti all'esclusione dai Mondiali 2022. Giusto due mesi prima il centrocampista dell'Arsenal aveva commesso un altro errore dal dischetto gettando fra le braccia di Yann Sommer il match point per il Qatar in uno scialbo 0-0 a Basilea.

Questi precedenti non sono altro che brutti ricordi che fanno il paio con l'eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 1924 o il "doppio scalpo" in casa loro ai Mondiali 1954 quando, dopo la sconfitta all'esordio, non bastò un netto 4-1 al Belgio per passare il turno finendo a pari punti proprio con gli elvetici che ci eliminarono allo spareggio con il medesimo risultato.

Nel mezzo non può mancare l'1-0 a Berna durante le qualificazioni ai Mondiali 1994 con la squadra di Arrigo Sacchi che dovette superarsi nelle sfide successive per evitare una clamorosa eliminazione anzitempo, tuttavia ciò che fa più specie sono le vittorie che latitano negli ultimi venticinque anni. Dal 1999 a oggi siamo riusciti a imporci soltanto due volte, nel 2003 in amichevole e nel 2021 nel girone di quell'Europeo trionfante con la doppietta di Manuel Locatelli e il gol di Ciro Immobile.

A questo punto verrebbe da dire che un'eventuale vittoria agli ottavi potrebbe essere benaugurate per il percorso degli azzurri verso la finale di Berlino, complice anche un tabellone che potrebbe metterci di fronte eventualmente ai quarti l'Inghilterra e in semifinale l'Olanda. Chissà se vincere basterà per alzare nuovamente la coppa a tre anni di distanza dalla finale di Wembley, prima però bisognerà imporsi sulla Svizzera e cancellare i brutti ricordi legati ai penality di Jorginho.