Italia, prove di 3-5-2 o 3-4-2-1: Fagioli si candida dal 1', Retegui verso la conferma

Dopo la sfuriata in sala stampa a Lipsia al termine di Croazia-Italia, decisamente sopra le righe, Luciano Spalletti punta sulla simpatia e trasforma l'allenamento di Iserlhon in una festa. Le porte dovrebbero essere chiuse, ma fuori ci sono quasi 500 tifosi e il ct azzurro decide di farli diventare spettatori dell'intera seduta con l'intento di ringraziarli per il grande apporto ricevuto e ricevere da loro ancora più energia in vista del prossimo impegno contro la Svizzera. Dopo il consueto riscaldamento è andata in scena la partitella tra gli azzurri e una formazione giovanile del Borussia Dortmund con prove di 3-4-2-1, soluzione possibile nell'ottavo di finale sabato a Berlino. I titolari di Croazia-Italia sono rimasti in palestra, Zaccagni ha iniziato un lavoro differenziato per poi scendere in campo dopo l'ok del medico.