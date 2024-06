Italia, grande entusiasmo a Iserlohn: riecco Fagioli, doppietta di Retegui

EURO 2024

Nella partitella giocata in casa a segno lo juventino: è recuperato per la Spagna

Il giorno dopo il successo dell'Italia sull'Albania, in casa azzurra regna un certa ottimismo. Donnarumma e compagni si sono allenati stamattina, con la seduta che è stata aperta interamente ai tifosi presenti a Iserlohn. I big in campo sabato sera hanno svolto prettamente lavoro di scarico, mentre per tutti gli altri c'è stata l'opportunità di mettersi in mostra nel corso di una partitella contro una selezione giovanile del Borussia Dortmund. Selezione arricchita dalla presenza di Vicario, Gatti, Bellanova e Folorunsho, tutti impegnati nelle fila dei gialloneri.

Vedi anche euro 2024 Italia qualificata agli ottavi di Euro 2024 se...

La formazione azzurra, che davanti proponeva la coppia Raspadori-Retegui, ha vinto per 3-1: decisiva la doppietta del bomber del Genoa. A segno pure Nicolò Fagioli, schierato al fianco di Cristante a metà campo. Lo juventino quindi, può considerarsi pienamente recuperato per la sfida alla Spagna di giovedì sera (ore 21). Con un pareggio l'Italia potrebbe considerarsi virtualmente qualificata agli ottavi della rassegna in corso in Germania. Naturalmente per strappare dei punti agli iberici, protagonisti di un ottimo inizio all'Europeo (3-0 alla Croazia), bisognerà alzare il livello. Intanto questo pomeriggio Luciano Spalletti ha concesso qualche ora di riposo alla squadra. Riposo che in molti trascorreranno in compagnia di amici e parenti giunti appositamente in terra teutonica.