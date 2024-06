Italia, Donnarumma: "Uscire così fa male, chiediamo scusa a tutti"

"Fa male, malissimo. Chiediamo scusa a tutti. Oggi abbiamo deluso e loro hanno meritato, non c'è altro da dire". Il capitano dell'Italia Gigio Donnarumma durissimo dopo l'eliminazione per mano della Svizzera agli ottavi di Euro 2024. L'eliminazione è meritata - ha proseguito a RaiSport - e per come è venuta è durissima da digerire. Il primo tempo è andato malissimo, poi dovevamo reagire nel secondo e invece abbiamo subito preso il secondo gol. Se è mancato il coraggio? È mancato tutto, la qualità, il coraggio...".

Duro anche il commento di Bryan Cristante. "C'è poco da salvare, ci hanno messo sotto a livello fisico e di organizzazione. È presto per trarre le conclusioni, andiamo a casa meritatamente. Ora c'è da pulire la testa e da ripartire l’anno prossimo con un piglio e un'energia diversa", ha detto il centrocampista della Roma. "Quando vedi che c'è così tanta differenza di organizzazione e di gioco vengono meno anche le energie. C'è poco da salvare come ho detto, andiamo a casa meritatamente", ha ribadito.

Darmian: "Tanto rammarico"

"Tanto rammarico e la voglia di chiedere scusa per Matteo Darmian. "Adesso sicuramente prevale questo senso di delusione e rammarico, c'era la voglia e la possibilità di fare meglio, purtroppo non ci siamo riusciti ed è giusto prenderci le responsabilità e metterci la faccia. In questo momento è difficile anche spiegare qualcosa, è dura e prevale questo sentimento di rammarico. Bisogna comunque chiedere scusa a tutti, questo è quello che posso dire", ha spiegato il difensore interista. "Non è mai piacevole perdere, è dura quando si subiscono queste sconfitte. Non c'è molto altro da aggiungere, purtroppo prevale questo sentimento in questo momento", ha aggiunto.