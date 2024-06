Europeo, ancora invasioni di campo: stavolta CR7 rischia grosso

Ancora invasioni di campo, ancora problemi di sicurezza negli stadi tedeschi di Euro 2024 e ancora Cristiano Ronaldo protagonista. Dopo la gara contro la Turchia in cui ben cinque tifosi erano entrati sul terreno di gioco per un selfie con la stella portoghese e dopo la che la Uefa ha annunciato di aver implementato le misure di sicurezza, alla fine della partita contro la Georgia CR7 ha rischiato grosso. Mentre usciva dal campo infatti un tifoso, nel tentativo di raggiungerlo, si è letteralmente lanciato dalle tribune e ha rischiato seriamente di colpirlo con un calcio in faccia.