Euro 2024, si va verso la conferma delle 26 convocazioni: Spalletti può sorridere, ma chi si gioca i 3 posti?

LA DECISIONE

La Uefa ufficializzerà l'approvazione della richiesta dei ct. Tre maglie disponibili in più per il sogno azzurro in Germania

© Getty Images Il desiderio di Luciano Spalletti da ct dell'Italia di poter contare su 26 convocazioni (come nel 2021 per il Covid) anziché 23, sta per essere esaudito. La richiesta di molti ct delle Nazionali presenti a Euro 2024 di lasciare a 26 il numero di calciatori convocabili è stata approvata e dopo la firma dell'esecutivo Uefa sarà annunciata ufficialmente. Tra i tecnici firmatari c'era anche Luciano Spalletti.

Tra le motivazioni portate avanti da Spalletti e colleghi c'era la necessità di salvaguardare la salute dei calciatori in vista dei calendari sempre più pieni di partite, mentre tra chi ha votato contro il problema principale era legato alla gestione di un gruppo più largo di persone con rispettivo aumento di oneri finanziari. La richiesta però è stata approvata e sarà resa ufficiale dalla Uefa.

A questo punto anche per Luciano Spalletti si aprono tre slot in più rispetto al previsto e le porte di Coverciano prima e della Germania poi saranno spalancate per tre calciatori in più. Per il ct e lo staff della Nazionale saranno settimane di ragionamenti tecnico-tattici, mentre per quei giocatori in bilico una opportunità per dare tutto nel finale di campionato.

Stando a convocazioni e dichiarazioni di Spalletti dal suo arrivo come ct dell'Italia, questi più o meno sono i calciatori sicuri di un posto in squadra, al netto di infortuni o motivi disciplinari. Ecco la lista:

Donnarumma

Vicario

Meret o Carnesecchi o Di Gregorio

Di Lorenzo

Darmian

Acerbi

Buongiorno

Bastoni

Dimarco

Spinazzola

Scalvini

Lo. Pellegrini

Barella

Jorginho

Frattesi

Cristante

Locatelli

Zaniolo

Raspadori

Politano

Retegui

Scamacca

Chiesa

I GIOCATORI CHE POSSONO AMBIRE A UN POSTO IN NAZIONALE

Lasciando da parte il discorso terzo portiere che non andrà ad incidere sul conto finale dei giocatori convocati, questi sono i giocatori - uno per ruolo - che possono strappare l'ultima maglia per reparto.

In difesa - Tra i difensori c'è ancora spazio per un giocatore duttile e che sappia giocare tanto con una linea a tre quanto in una a quattro: Gianluca Mancini ha già fatto parte del gruppo di Spalletti, ma il campionato di Riccardo Calafiori del Bologna merita un'osservazione speciale.

A centrocampo - Nella parte centrale del campo Spalletti potrebbe fare più di un ragionamento, potendo anche finire con il selezionare due giocatori in base al modo di giocare che vorrà proporre con gli Azzurri. Le scelte possono ricadere su due esterni in più, specialmente in modulo tattico con la difesa a tre, e in quel caso Bellanova del Torino e Cambiaso della Juventus potrebbero essere soluzioni da confermare in Germania. Oppure dare più spazio alla tecnica, considerando l'apporto di Bonaventura. Complicato ipotizzare la soluzione Fabbian o Folorunsho.

In attacco - Per quanto riguarda l'attacco, dando per scontato il reintegro di Scamacca dopo l'esclusione dalle amichevoli negli Stati Uniti, il posto vacante se lo giocano calciatori di gamba e tecnica sugli esterni come Orsolini e Zaccagni, visti anche i problemi di Kean a trovare continuità nella Juventus.