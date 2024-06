Euro 2024, l'arbitro Makkelie escluso dalla fase finale: non arbitrerà nessuna gara

LA DECISIONE

Il direttore di gara olandese non arbitrerà più nessuna gara di Euro 2024 a causa delle numerose polemiche in seguito alle due gare arbitrate nei gironi

Termina in anticipo l'avventura dell'arbitro Danny Makkelie a Euro 2024. Secondo quanto riferito dal portale online Nu.nl, il fischietto olandese è stato informato dalla UEFA che non arbitrerà più nessun match della fase finale dell'Europeo. Il motivo? Le aspre polemiche arrivate nei suoi confronti dopo le due gare arbitrate nella fase a gironi, Germania-Ungheria e Italia-Croazia.

Nella gara degli azzurri, il direttore di gara aveva assegnato 8 minuti di recupero alla fine della partita permettendo, di fatto, alla squadra di Spalletti di trovare il gol del pareggio al 98' con Zaccagni. Una decisione che non è andata giù alla Crozia, in particolare al capitano Modric: "Non so come abbia fatto l'arbitro ad assegnare così tanti minuti di recupero", aveva dichiarato a fine partita. Un recupero fatale per i croati, eliminati a causa del gol del pareggio azzurro.

Altre polemiche sono arrivate dall'Ungheria, con il ct Marco Rossi che ha definito Makkelie "l'uomo peggiore in campo" al termine della sfida con la Germania: a far discutere è stato il gol segnato da Gundogan. Oltre all'arbitro, termineranno la propria avventura a Euro 2024 anche i due assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries.