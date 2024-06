Deschamps: "Rabiot sta bene alla Juve, Thuram erede di Giroud"

FRANCIA

A meno di due settimane dall'inizio di Euro 2024, il ct della Nazionale francese fa il punto sui suoi giocatori che militano in Serie A

© Getty Images "Rabiot? So che sta bene a Torino dove è rimasto senza la Champions, che invece potrebbe giocare la prossima stagione". Così il ct della nazionale francese Didier Deschamps nel corso di in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Ne parliamo a volte, sta a lui decidere, è libero e ha molta scelta", ha aggiunto. "Thuram erede di Giroud? Marcus ha vissuto una bella stagione con l'Inter, migliorando in efficacia, in sintonia con Lautaro Martinez", ha aggiunto l'ex capitano e allenatore della Juve a proposito dell'attaccante dell'Inter. "Marcus può giocare in tutto l'attacco. Non ha le stesse caratteristiche di Olivier, ma può esserne l'erede", ha detto.

"Maignan e gli insulti razzisti di Udine? Sono cose che non dovrebbero più succedere. Quell'episodio l'ha ferito, non era la prima volta". Così il ct della nazionale francese Didier Deschamps nel corso di in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Il fattore mentale può avere ripercussioni sul piano fisico, ma c’è da dire che la stagione precedente è stato straordinario, quindi potenzialmente non c’è da preoccuparsi, anche se è stato meno bene nell'ultimo periodo per via di qualche piccolo infortunio", ha aggiunto.

E a proposito di milanisti, Theo Hernandez potrebbe lasciare Milano. "Ne abbiamo parlato a marzo. In generale non c’è lo stesso entusiasmo della stagione dello scudetto, ma mi sembrava fosse felice al Milan dove ha fatto pure il capitano, da straniero", ha detto. "Comunque, organizzare una tournée in Australia in pieno ritiro della nazionale non è molto simpatico", ha concluso Deschamps con una stoccata al Milan.

