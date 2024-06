Svizzera, Aebischer: "L'Italia è la favorita, non c'è altro da dire. E odiano perdere..."

VERSO SVIZZERA-ITALIA

Il centrocampista del Bologna in conferenza stampa: "Calafiori? Mi dispiace che sia squalificato, anche se è un bene per noi perché è fortissimo"

© Getty Images A due giorni dalla sfida contro l'Italia che vale il pass per i quarti di Euro 2024, in casa Svizzera è il giorno di Michel Aebischer. Il centrocampista del Bologna non usa giri di parole. "L'Italia è la favorita, non c'è altro da dire. E odiano perdere...". Ci sarà tanto Bologna in campo (oltre a lui anche Freuler e Ndoye), ma nell'Italia mancherà Calafiori: "Mi dispiace che sia squalificato, anche se è un bene per noi perché è fortissimo". Sul match con gli Azzurri: "È bello giocare contro l'Italia, conosco quasi tutti i giocatori avversari. Sarà una bella partita fra due squadre che hanno tanta qualità, alla fine vedremo chi ne avrà di più".

Sull'atteggiamento che dovrà tenere la Svizzera. "Per prima cosa dobbiamo difendere bene, perché loro sono forti. Poi quando abbiamo la palla dobbiamo giocarla bene".

Non può mancare una considerazione sul tabellone, che sulla carta sembrerebbe agevole. Aebischer non cade nella trappola: "Naturalmente abbiamo notato tutti che ci sono più squadre big dall'altra parte di tabellone. Ma dagli ottavi in ​​poi non esistono più avversari facili".

I giocatori del Bologna, dopo la grande stagione culminata con la storica qualificazione alla Champions League, stanno disputando anche un grande Europeo. "Siamo forti e abbiamo fiducia, merito anche di Thiago Motta".

Vedi anche euro 2024 Svizzera, Yakin sfida l'Italia: "Preoccupati? Penso sia vero il contrario"