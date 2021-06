Belgio-Italia, arbitra lo sloveno Vincic

Lo sloveno Slavko Vincic è l'arbitro designato per dirigere Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020, in programma venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera (ore 21). Completano lo staff arbitrale in campo i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo l'argentino Rapallini.