Verratti vicino al ritorno in campo nell'Italia più prolifica di sempre

VERSO LA SVIZZERA

La nazionale di Mancini ha la media gol migliore della storia azzurra e ora può contare anche sul rientro, almeno dalla panchina, del cantrocampista del Psg: "Le risposte sono confortanti"

di

SIMONE MALAGUTTI

La notizia del malore di Christian Eriksen rimbomba a Coverciano mentre è in corso l’amichevole contro la Primavera del Pescara, e riporta sulla terra un gruppo fino a quel momento al settimo cielo per il 3-0 alla Turchia, gli elogi della stampa di tutta europa, l’amore della gente.. Bastoni è in campo e non sa nulla della vita appesa a un filo del suo compagno in nerazzurro, Barella viene subito informato. Scioccato, contatta i dirigenti interisti e i compagni, prima di tirare un sospiro di sollievo per le notizie, finalmente positive, provenienti da Copenaghen.

Scongiurato il peggio si può ragionare su cosa ha proposto la giornata degli azzurri dopo l’esordio trionfale nell’europeo. La notizia principale è il ritorno in campo di Marco Verratti, che ha giocato 20’ con i giovani del Pescara. Test positivo, ma ancora piu positivo è il fatto che il centrocampista del Psg abbia sostenuto anche un allenamento e una seduta tattica di circa mezz’ora senza problemi. Contro la Svizzera è possibile un suo ritorno in panchina. L’altra notizia proveniente dall’amichevole contro la Primavera del Pescara, giocata dai non titolari nell’esordio europeo, riguarda Giacomo Raspadori: non rimarrà nelle statistiche, ma ufficiosamente ha segnato il suo primo gol in nazionale. Le altre reti (6-0 il risultato finale) le firmano Bernardeschi, Belotti, Chiesa, Cristante e Pessina...

A proposito di gol: questa nazionale miete record e ora è la più prolifica di sempre: 82 reti segnate in 33 gare fanno una media di 2,48 a partita. Mancini supera il record di Vittorio Pozzo (2.45). Lontanissimi Valcareggi (1.77), Sacchi (1,69) e Ventura (1,68). Numeri che dovranno resistere all’impatto contro avversari di maggiore spessore, ma che intanto confermano la bontà del progetto: gli azzurri di Mancini, più che un esordio, hanno fatto un’irruzione a Euro 2020, mandando un messaggio chiaro a tutte le pretendenti al titolo: in corsa ci sono anche loro.

DOTT. FERRETTI: “ULTIMO MIGLIO”

"Il programma di rieducazione di Marco è iniziato dal secondo giorno di raduno e proseguito senza problematiche, senza intoppi". Il dottor Andrea Ferretti, responsabile medico della Nazionale, fa il punto sulle condizioni del centrocampista: "Ieri lo abbiamo inserito in una partitella, oggi inizia l'ultimo miglio, quello più importante ovvero del lavoro insieme alla squadra e delle sollecitazioni più importanti. Ci auguriamo che tutto proceda come andato finora. Questo percorso è stato condiviso col medico del Paris Saint-Germain, che secondo quanto previsto dalla procedura UEFA e FIFA, per la copertura assicurativa dei giocatori che partecipano alle competizioni internazionali e che vengono da un infortunio, deve essere giudicato guarito anche dal medico del club di appartenenza. La procedura è stata scrupolosamente seguita, abbiamo concordato la conclusione dell'iter riabilitativo. Il CEO Blanc e il Direttore Leonardo ci hanno ringraziati per la collaborazione". In campo contro la Svizzera? "Abbiamo ancora tre giorni, questa domanda me la farà tra tre giorni. Vedremo la risposta: è l'ultimo miglio, è iniziato ieri ma è il più difficile. Le risposte sono confortanti".