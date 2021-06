Ungheria, Marco Rossi dà appuntamento a Francia, Germania e Portogallo: "Ci vediamo in spiaggia"

Dopo le sorprendenti eliminazioni da Euro 2020 di Francia, Germania e Portogallo, tutte nel girone F insieme all'Ungheria, il ct italiano dei magiari, Marco Rossi, ha scherzato sui social pungendo le avversarie che sono riuscite ad eliminare la sua nazionale solo per il rotto della cuffia: “Ci vediamo in spiaggia”, ha scritto l’allenatore su Instagram nella didascalia di un fotomontaggio che in poche ore ha fatto subito il giro del web.