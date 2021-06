Oggi scopriamo le prossime avversarie azzurre e il Belgio di Lukaku

EURO 2020

Nel girone dell'Italia si affrontano Galles e Svizzera. Nel gruppo B vanno in scena Danimarca-Finlandia e Belgio-Russia

La vittoria sulla Turchia ha messo di buon umore l'ambiente azzurro ma la parola d'ordine è: vietato cullarsi nei sogni di gloria. Oggi c'è la possibilità di scoprire da vicino le prossime due avversarie dell'Italia nel girone, Svizzera e Galles. La giornata di Euro 2022 mette in scena anche le prime due partite del gruppo B: Danimarca-Finlandia e Belgio-Russia. Poco a poco l'europeo sta svelando le sue carte.

La partita di Baku non servirà solo a Mancini per capire il reale valore di chi ci troveremo di fronte nei prossimi giorni. Sarà anche l'occasione per capire quale potrà essere l'altra favorita del girone azzurro. I sospetti sono tutti sulla Svizzera di Petkovic che può contare su individualità di buon livello (Xhaka, Shaqiri, Freuler, Seferovic...) e su una buona organizzazione di gioco. Da parte gallese il ct Page, sostituto del reprobo Giggs, ha dalla sua Gareth Bale e una serie di comprimari su cui spiccano i suoi compagni di reparto James e Ramsey, schierato da falso nove in un mobile e veloce 3-4-3.

Il gruppo B si apre con la sfida tra Danimarca e Finlandia. La squadra di Hjulmand ha una buona base di "italiani": Maehle, Kjaer ed Eriksen a cui si aggiungono giocatori di buon livello come il portiere figlio d'arte Schmeichel, la coppia davanti alla difesa Delaney-Hojbjerg e gli esterni offensivi Poulsen e Braithwaite. Dall'altra parte c'è una nazionale che fa della compattezza difensiva e della forza fisica la sua caratteristica principale, con il punto di riferimento avanzato nell'attaccante di peso Pukki.

Oggi è anche il giorno del debutto dell'attesissimo Belgio di Roberto Martinez. Squadra tecnica e offensiva con individualità di altissimo livello come Courtois, Tielemans, Carrasco, Mertens e Lukaku, in attesa che si riprenda De Bruyne e che Hazard esca dal letargo (nel frattempo a tenere alto il nome della famiglia ci pensa il fratello, titolare sulla fascia sinistra). La Russia di Cherchesov cercherà di portare avanti la solita partita di contenimento affidandosi alla forza fisica della sua unica punta Dzyuba.