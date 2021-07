Nazionale, Totti: "Una notte storica, bravissimi ragazzi"

Notte storica per l'Italia, che si è laureata campione d'Europa a Wembley. Dai social arrivano i complimenti illustri di un campione del mondo come Francesco Totti, che ha rivolto il seguente messaggio ai ragazzi di Mancini: "Sul tetto d'Europa! Bravissimi ragazzi!". Ma non è solo il fuoriclasse romano a elogiare l'impresa degli uomini di Mancini. E' tutto il mondo dello sport che rende omaggio agli azzurri.