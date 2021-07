L'incredibile profezia del tifoso inglese nel 2013: "Perderemo Euro 2020 ai rigori contro l'Italia"

VERO O FALSO?

Il tweet di otto anni fa tornato d'attualità in queste ore. E c'è chi pensa sia fin troppo incredibile...

Cameron, tifoso inglese, otto anni fa non sapeva che sarebbe diventato famoso, suo malgrado, nel 2021 a causa di un tweet. Il 22 febbraio 2013, infatti, aveva twittato a mò di profezia: "L'Inghilterra ha appena perso la finale di Euro 2020 ai rigori contro l'Italia. Non è cambiato nulla, allora!". Esattamente ciò che è successo ieri sera a Wembley, per questo c'è chi è già pronto a scommettere che in qualche modo sia riuscito a modificare la data o abbia sfruttato qualche bug di Twitter. Getty Images

Intanto il tweet è diventato virale, tanto che molti utenti hanno iniziato a tempestare Cameron di domande come "come andrà il mio lavoro?", "chi vincerà i Mondiali 2022?", "troverò una fidanzata?", come se si trovassero di fronte ad un indovino. Un altro utente, invece, è andato più sul pratico, chiedendogli (quando ancora il match era ai supplementari) "Ai tempi avevi scommesso?" e lui ha risposto "Sì, sei sterline. Se questo incubo si avvererà, ne vincerò 61".