Italia, rifinitura all'Olimpico: formazione fatta per Mancini

EURO 2020

A centrocampo Jorginho con Barella e Locatelli; in avanti Berardi con Insigne e Immobile

In casa Italia è iniziato il countdown per l'esordio a Euro 2020 contro la Turchia. Gli azzurri hanno effettuato la rifinitura all'Olimpico e Mancini ha parlato alla squadra al centro del campo. Tutto fatto per la formazione. Salvo sorprese dell'ultimo momento, il ct azzurro dovrebbe riproporre infatti gli stessi uomini che hanno battuto la Repubblica Ceca. Getty Images

All'Olimpico non ha partecipato alla rifinitura solo Verratti, che invece ha lavorato a parte prima correndo a bordo campo al fianco di Vialli e poi svolgendo esercizi con il pallone. Il grosso della squadra, dopo essersi riunita in cerchio intorno al ct Mancini per un breve discorso motivazionale, ha svolto una seduta leggera basata su torello ad alta intensità in mezzo al campo ed esercizi con il pallone a tutto campo.

Dopo i 15' riservati alla stampa, il ct ha provato la formazione che scenderà in campo con la Turchia e che dovrebbe essere - a meno di sorprese - la stessa che è scesa in campo dal 1' con la Repubblica Ceca venerdì scorso. In porta giocherà Donnarumma; in difesa Florenzi a destra, Bonucci e Chiellini in mezzo, Spinazzola a sinistra; a centrocampo Jorginho con Barella e Locatelli; in avanti Berardi con Insigne e Immobile.