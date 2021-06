Italia, problema al flessore per Pellegrini: oggi esami, pronto Castrovilli

NAZIONALE

Il centrocampista della Roma si ferma per un problema muscolare, Castrovilli si aggrega alla squadra per precauzione

Cattive notizie per la Nazionale: Lorenzo Pellegrini ha rimediato un problema al flessore proprio alla vigilia dell'inizio di Euro 2020 e del debutto contro la Turchia. Nelle prossime ore il centrocampista della Roma sosterrà gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, intanto Gaetano Castovilli si aggregherà al gruppo azzurro perché, in caso di necessità, prenderà il posto di Pellegrini per gli Europei. Getty Images

Per Pellegrini è una ricaduta (tre settimane fa aveva accusato lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra), avvenuta nell'allenamento di ieri durante le prove sui calci di punizione.

Oggi è l'ultimo giorno utile per fare cambi, in caso di infortuni gravi o positività al Covid-19, nella lista ufficiale da consegnare alla Uefa per Euro 2020 e Mancini, che ha già dovuto rinunciare a Sensi (al suo posto Pessina), spera di non dover operare una seconda sostituzione.