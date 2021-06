Italia, Mancini: "Meglio di così non si poteva. Record Pozzo? Sono indietro"

"Meglio di così non si poteva. Avremmo potuto fare un gol in più. I ragazzi sono stati bravissimi". Il ct dell'Italia Roberto Mancini applaude i suoi dopo la vittoria contro il Galles che vale il primo posto nel Girone A a Euro 2020. "Anche cambiando non deve cambiare niente - ha aggiunto - I giocatori sanno quello che devono fare, il prodotto non cambia. Verratti? Oggi abbiamo dimostrato che tutti sono titolari. Tutti hanno fatto quello che dovevano fare, anche di più".