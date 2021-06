Italia, Mancini esulta: “Abbiamo meritato”

QUI ITALIA

Il ct azzurro dopo il 2-1 all’Austria: “Nel primo tempo avremmo potuto segnare qualche gol, nella ripresa siamo calati ma l'abbiamo voluta e l'abbiamo vinta"

Dopo 120’ di tensione Roberto Mancini può finalmente sorridere: "L'abbiamo portata a casa perché lo abbiamo meritato – ha detto il ct azzurro dopo il 2-1 all’Austria che manda l’Italia ai quarti di Euro 2020 – Nel primo tempo abbiamo dominato e avremmo potuto segnare qualche gol, poi nella ripresa siamo calati fisicamente ma abbiamo vinto grazie ai giocatori che sono in panchina che sono entrati con la mentalità giusta”. Chiesa e Pessina fanno fuori l'Austria

“I ragazzi hanno speso tantissimo – ha proseguito Mancini - Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, forse anche più difficile dei prossimi quarti di finale, ma un match così duro può farci bene: l’abbiamo voluta vincere e abbiamo giocato bene, anche se alla fine abbiamo subito questo gol che prima o poi avremmo dovuto subire. Belgio o Portogallo? Sono due squadre straordinarie. È difficile scegliere".

Da giocatori a Wembley Mancini e Vialli hanno perso una Champions, stasera è arrivata la rivincita? "No. È ancora lunga. Mancano ancora tre partite…" ha concluso il ct.

DONNARUMMA: "BRAVI A NON MOLLARE"

"Non era facile, siamo stati bravi a non mollare nemmeno un centimetro". Così Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, dopo la vittoria sull'Austria negli ottavi di Euro 2020. "Dopo siamo riusciti a trovare i due gol ed è andata tutta in discesa, anche se nel finale abbiamo sofferto un po', ma queste partite aiutano ad affrontare meglio le prossime", ha spiegato ai microfoni di Raisport. "Il Var? Non mi sono accorto di nulla, dopo si è liberata la gioia. Siamo stati bravi ad andare avanti nei momenti difficili con la consapevolezza che potevamo far loro male", ha aggiunto. "I tifosi sono stati indescrivibili, ci mancavano, speriamo che torni lo stadio pieno. Chi vogliamo tra Belgio e Portogallo? Ora ci godiamo la vittoria, per me noi è uguale, chiunque sia cercheremo di vincere per arrivare alla fine", ha concluso.

