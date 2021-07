Italia, Chiellini: "Mancini grande chef, ognuno ha messo un ingrediente"

E' stato un cammino avvincente, emozionante e pieno di ostacoli, ma ora è tempo di fare l'ultimo passo per la gloria. "Si sta avvicinando quello che abbiamo sognato negli ultimi tre anni, quello che il mister ci ha inculcato nella testa goccia dopo goccia - le parole di Giorgio Chiellini ai canali ufficiali della Nazionale -. È stato un crescendo di emozioni che ci ha portato a fare questo grande Europeo e ad avere dentro di noi la convinzione di poter arrivare fino in fondo. La tensione salirà ma la trasformeremo in maniera positiva. Avrei preferito giocare a Roma, questo è sicuro, ma speriamo di vivere un'altra serata fantastica per tutta l'Italia".

Getty Images