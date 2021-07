Italia, Bonucci: "Stiamo diventando grandi, crediamoci". Donnarumma: "Realizziamo il sogno di tutti"

QUI AZZURRI

Grande entusiasmo tra gli azzurri dopo la vittoria sul Belgio e la conquista della semifinale

"La partita era interminabile. Siamo un gruppo straordinario, non molliamo niente, ce lo meritiamo tutto e ora giochiamoci la semifinale, piano piano verso il nostro obiettivo". Gigio Donnarumma si gode la vittoria degli Azzurri sul Belgio. "La parata su De Bruyne? Io cerco sempre di dare sempre il massimo, sono emozionato, è la mia prima competizione importante e il mio obiettivo era andare il più avanti possibile con questa maglia. Spero di realizzare il sogno di tutti". Sull'episodio del rigore: "Eravamo un po’ arrabbiati ma ci siamo calmati subito perché non possiamo sprecare energie così. Nel secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni, l’importante è la vittoria e andare avanti, ce la giochiamo con tutti. Un aggettivo per questa Italia? Straordinaria". "Serate così dicono che stiamo diventando veramente grandi", le parole di Leonardo Bonucci.

"Era una partita difficilissima, sapevamo la loro qualità e le difficoltà che ci potevamo creare in ripartenza. Nel secondo tempo siamo stati bravi a soffrire. Il cuore di questo gruppo è grande, sogniamo con i piedi per terra. Ci aspetta la Spagna, abbiamo cominciato con un sogno nel cassetto", ha aggiunto Bonucci.

" È stato uno dei miei gol più importanti. Siamo in semifinale perché soffriamo tutti insieme, anche chi non gioca, ed è il mister che ha creato questo spirito", ha detto Lorenzo Insigne, premiato dall'Uefa come migliore in campo. "Mi dispiace per Spinazzola perché se non si fosse infortunato avrebbe vinto questo premio anche oggi. Sono andato a consolarlo perché l'ho visto piangere". E ancora: "Tutti insieme stiamo facendo un grande Europeo, io mi sto mettendo a disposizione della squadra. Contro l'Austria so di non aver fatto una grande prestazione, ma l'importante è aver dimostrato che, tutti insieme, siamo in grado di arrivare fino in fondo".

"Quanto è distante Italia-Svezia? Questo percorso ce lo siamo guadagnato passo dopo passo, dovevamo farci perdonare qualcosa ma non abbiamo fatto ancora niente. Godiamoci appieno queste prossime due partite. Spinazzola? Sarà una perdita importante", ha detto Marco Verratti.