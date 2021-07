Italia, Bonucci e Chiellini a letto con la coppa: "La proteggiamo noi"

Una sicurezza, non solo per la difesa della Nazionale, ma anche per gli oggetti di valore. Bonucci e Chiellini hanno postato su Instagram una loro fotografia sdraiati a letto, con indosso ancora la maglia azzurra e in compagnia della coppa di Euro 2020, scherzando sul loro ruolo di difensori del trofeo appena conquistato: "Tranquilli, dorme al sicuro - il messaggio social -. La proteggiamo noi...".