Il grande calcio internazionale torna su Mediaset

Terminati i campionati e le coppe, e a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo, spazio alle Nazionali sul Canale “20”. Le 24 selezioni della UE si sfidano in importanti test amichevoli, per prepararsi al meglio e fare il punto sul proprio stato di forma. Si parte mercoledì 2 giugno, con l’Inghilterra di Southgate, inserita nel Gruppo D, che ospita l’Austria (Gruppo C). Domenica 6 giugno è la volta dei Diavoli Rossi del Belgio (Gruppo B), tra i favoriti per la vittoria finale, che affrontano i vice Campioni del Mondo della Croazia (anch’essa nel Gruppo D). Tutti i match sono in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Getty Images