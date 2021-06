Euro 2020, Ucraina-Macedonia del Nord 2-1: Shevchenko ritrova il sorriso, Pandev ancora ko

Nella seconda giornata di Euro 2020 l’Ucraina riscatta la sconfitta all’esordio e supera 2-1 la Macedonia del Nord, ancora a zero punti nel gruppo C. La squadra di Shevchenko parte forte e nel primo tempo si porta sul doppio vantaggio con Yarmolenko al 29’ e Yaremchuk al 34’: Pandev e compagni lottano fino alla fine, ma il gol di Alioski al 57’ dopo un penalty sbagliato non è sufficiente. Nel finale fallisce un rigore anche Malinovskyi.